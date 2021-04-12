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Giriş Tarihi: 12.4.2021 16:25

’nın başkenti ’te silahlı saldırı: 1 ölü

İHA
Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı saldırı: 1 ölü

basınının geçtiği son dakika haberine göre başkent ’te bir hastane önünde silahlı saldırı gerçekleşti. Saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişininse yaralandığı bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir hastanenin önünde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

POLİS SALDIRGANI ARIYOR

Paris'in 16'ncı bölgesindeki Henry Dunant Hastanesi önünde kimliği belirsiz bir kişi silahla ateş açarak 2 kişiyi vurdu.

Yerel saatle 13.40'da meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği, yaralanan kişinin ise hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Saldırganın motosikletle olay yerinden kaçtığı ve polisin çevreyi güvenlik kordonuna aldığı açıklandı.

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Fransa’nın başkenti Paris’te silahlı saldırı: 1 ölü
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