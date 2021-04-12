Kabe, günde 10 kez dezenfekte edilecek

Suudi Arabistan yönetimi Mescid-i Haram'da koronavirüs salgınına yönelik Ramazan tedbirlerini yoğunlaştırdı. Mekke'deki Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de teravih namazları cemaatsiz şekilde 10 rekat olarak kılınacak. Kabe'deki Mataf alanı sosyal mesafe kuralları uygulanarak sadece tavaf için açık olacak. Kabe, günde 10 defa dezenfektan ile temizlenecek. Öte yandan Filistinliler Doğu Kudüs'te bulunan Harem-i Şerif'te Ramazan temizliği yaptı. Mescid-i Aksa'nın avluları yıkandı, peyzaj düzenlemesi yapıldı.