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Haberler Dünya Haberleri Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu
Giriş Tarihi: 12.4.2021 13:38 Son Güncelleme: 12.4.2021 13:50

Koronavirüs yasaklarının esnetildiği ’de halk mağazalara koştu

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan ’de hükümet, geçtiğimiz haftalarda yasakları kademeli olarak esneteceğini duyurmuştu. Ülkede aşı uygulamalarının giderek artmasının ardından alınan kararlar sonrası park ve sahillerde yoğun kalabalıklar oluşmuş, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde bir araya gelen İngilizler, dünya medyasında ilgi uyandırmıştı. Ülkede bu kez de mağazalar önünde ciddi kalabalıklar oluştu. Özel koleksiyonları tüketiciye sunan mağazalar önünde toplanan binlerce kişi, koronavirüse meydan okudu.

İngiltere, koronavirüs salgınında kısıtlamaları hafifletme kararıyla gündemde. Salgının başlangıcından bu yana oldukça zorlu bir grafik kaydeden, 126 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede gittikçe yaygınlaşan aşı uygulamaları sonra hükümet, koronavirüs yasaklarını esnetme kararı aldı.

MAĞAZALARIN ÖNÜNDEKİ KALABALIK TEDİRGİN ETTİ

Esnetilen yasaklar sonrası ülke genelinde halk, park ve sahillere akın ederken, tedirgin eden görüntüler bu kez başkent Londra'dan geldi.

Mağazaların açılmasına onay veren İngiliz hükümetinin bu kararıyla birçok perakende zinciri, ekonomiyi canlandırmak adına ciddi indirimler yapılacağını duyurdu.

Bazı ünlü markalarsa, sınırlı sayıda özel üretim ürünleri, tüketiciye sundu.

Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere'de halk mağazalara koştu

Yapılan indirim duyurularının ardından bu sabah saatlerinde binlerce genç İngiliz, mağazaların önüne koştu. Erken saatlerden itibaren mağazaların önünde sıraya girenler, yoğun kalabalıklar oluşturdu.

İndirim duyurusunda bulunan markaların dükkanları önünde de benzer manzaralar oluştu.

Esneme kararına rağmen geçerli olan maske ve sosyal mesafe yasağına uymadığı görülen yüzlerce kişi, tedirgin edici sahnelere imza attı.

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Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu
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