İngiltere, koronavirüs salgınında kısıtlamaları hafifletme kararıyla gündemde. Salgının başlangıcından bu yana oldukça zorlu bir grafik kaydeden, 126 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede gittikçe yaygınlaşan aşı uygulamaları sonra hükümet, koronavirüs yasaklarını esnetme kararı aldı.
MAĞAZALARIN ÖNÜNDEKİ KALABALIK TEDİRGİN ETTİ
Esnetilen yasaklar sonrası ülke genelinde halk, park ve sahillere akın ederken, tedirgin eden görüntüler bu kez başkent Londra'dan geldi.
Mağazaların açılmasına onay veren İngiliz hükümetinin bu kararıyla birçok perakende zinciri, ekonomiyi canlandırmak adına ciddi indirimler yapılacağını duyurdu.
Bazı ünlü markalarsa, sınırlı sayıda özel üretim ürünleri, tüketiciye sundu.
Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere'de halk mağazalara koştu
Yapılan indirim duyurularının ardından bu sabah saatlerinde binlerce genç İngiliz, mağazaların önüne koştu. Erken saatlerden itibaren mağazaların önünde sıraya girenler, yoğun kalabalıklar oluşturdu.
İndirim duyurusunda bulunan markaların dükkanları önünde de benzer manzaralar oluştu.
Esneme kararına rağmen geçerli olan maske ve sosyal mesafe yasağına uymadığı görülen yüzlerce kişi, tedirgin edici sahnelere imza attı.
İngiltere normalleşiyor: Koronavirüs kısıtlamaları azaltıldı halk parklara akın etti