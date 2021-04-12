Koronavirüs yasaklarının esnetildiği İngiltere’de halk mağazalara koştu

İngiltere, koronavirüs salgınında kısıtlamaları hafifletme kararıyla gündemde. Salgının başlangıcından bu yana oldukça zorlu bir grafik kaydeden, 126 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ülkede gittikçe yaygınlaşan aşı uygulamaları sonra hükümet, koronavirüs yasaklarını esnetme kararı aldı.

MAĞAZALARIN ÖNÜNDEKİ KALABALIK TEDİRGİN ETTİ

Esnetilen yasaklar sonrası ülke genelinde halk, park ve sahillere akın ederken, tedirgin eden görüntüler bu kez başkent Londra'dan geldi.