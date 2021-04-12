Pakistan’dan olay yaratan iddia! Rusya’dan açık çek

Yetkili, Lavrov'a bunun anlamını sorduğunu ve Rusya Dışişleri Bakanı'nın "Eğer doğal gaz boru hattı, savunma veya farklı iş birlikleriyle ilgileniyorsanız Rusya bunun için hazır." şeklinde cevap verdiğini iddia etti. Öte yandan yetkili, bu açık çekin Moskova'nın her şekilde Pakistan'a yardım edeceği anlamına geldiğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 9 yıl aranın ardından 6-7 Nisan'da Pakistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.