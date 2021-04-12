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Giriş Tarihi: 12.4.2021 12:54

’dan olay yaratan iddia! ’dan açık çek

AA
Pakistan’dan olay yaratan iddia! Rusya’dan açık çek

yerel basınında çıkan haberlere göre geçtiğimiz hafta Pakistan’a resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı , ziyareti sırasında görüştüğü mevkidaşı ’ye iki ülke arasındaki iş birliğini geliştirmek istediğini söyleyerek açık çek teklif etti.

Rusya'nın Pakistan'a İslamabad yönetimine neye ihtiyacı varsa karşılamaya hazır olduğu ve bu konuda "açık çek" teklif ettiği iddia edildi.

"BİZ HAZIRIZ" MESAJI

Pakistan yerel basınında yer alan haberlere göre, geçen hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Pakistan'ı ziyaretinde heyetler arası toplantıya katılan ve isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, Lavrov'un Pakistan'a açık çek teklif ettiğini öne sürdü.

Yetkili, Lavrov'a bunun anlamını sorduğunu ve Rusya Dışişleri Bakanı'nın "Eğer doğal gaz boru hattı, savunma veya farklı iş birlikleriyle ilgileniyorsanız Rusya bunun için hazır." şeklinde cevap verdiğini iddia etti. Öte yandan yetkili, bu açık çekin Moskova'nın her şekilde Pakistan'a yardım edeceği anlamına geldiğini savundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 9 yıl aranın ardından 6-7 Nisan'da Pakistan'a resmi ziyarette bulunmuştu.

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Pakistan’dan olay yaratan iddia! Rusya’dan açık çek
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