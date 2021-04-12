Prens Philip için başsağlığı mesajı yayınlamıştı: Prens Harry İngiltere’ye döndü!

İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip, 9 Nisan tarihinde hayatını kaybetmişti. 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in ardından yas ilan edilen ülke, 17 Nisan'da gerçekleşecek cenaze törenine hazırlanıyor.
PRENS HARRY YALNIZ DÖNDÜ
Cenaze töreni öncesinde en çok konuşulan konulardan biri ise geçtiğimiz sene eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile ülkeyi terk ederek ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin cenaze törenin için ülkesine dönüp dönmeyeceği oldu.
Prens Philip'in ölümünün ardından bir taziye mesajı yayınlayan ve Philip'e "ülkesine verdiği hizmetlerden ötürü" teşekkür eden Harry-Meghan cephesinden, yeni bir haber geldi. Prens Harry, Prens Philip'in cenaze törenine katılmak üzere ülkesine döndü.
KARANTİNADA KALACAK
İngiliz basınında yer alan haberlere göre dün Londra'da bulunan Heathrow Havalimanı'na gelen Prens Harry, buradan siyah bir Range Rover'a binerek ziyareti süresince konaklayacağı Kensington Sarayı'na gitti.
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