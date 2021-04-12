Prens Philip için başsağlığı mesajı yayınlamıştı: Prens Harry İngiltere’ye döndü!

PRENS HARRY YALNIZ DÖNDÜ

Cenaze töreni öncesinde en çok konuşulan konulardan biri ise geçtiğimiz sene eşi Sussex Düşesi Meghan Markle ile ülkeyi terk ederek ABD'ye yerleşen Prens Harry'nin cenaze törenin için ülkesine dönüp dönmeyeceği oldu.