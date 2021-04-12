Son dakika: Almanya’da vaka sayısı 3 milyonu aştı

Robert Koch Enstitüsü, Almanya'daki korona virüs salgınına ilişkin son verileri paylaştı. Son 24 saatte 13 bin 245 korona virüs vakasının tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 3 milyon 11 bin 513'e yükseldi. Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 99 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 78 bin 452 oldu.

Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 683 bin 900 kişi iyileşirken, ülke genelinde aktif korona virüs taşıyan kişi sayısı 250 bin 893 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 1,08 olarak tespit edildi.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta sayısı 4 bin 555 olarak açıklanırken, solunum cihazına bağlı hasta sayısı ise 2 bin 568 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakım servislerinin doluluk oranının ise yüzde 84,16 olduğu açıklandı. Ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan aşılama kampanyasında 17 milyon 578 bin 573 kişiye aşı uygulanırken, 4 milyon 908 bin 285 kişiye ise ikinci doz aşı yapıldı.

