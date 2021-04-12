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Giriş Tarihi: 12.4.2021 13:26 Son Güncelleme: 12.4.2021 13:37

Son dakika... 'dan 'ya çağrı: "Askeri birliklerini sınırdan çek"

AA
Son dakika... Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Askeri birliklerini sınırdan çek

ve arasında yaşanan krizinde tansiyon yükseliyor. Dün Ukrayna Başbakan Yardımcısı Reznikov, "Korkmayın, savaş olmayacak. Ukrayna'nın provokasyonlara hiçbir karşılık verme niyeti yok" açıklaması gelmişti. Edinilen son dakika habere göre; Ukrayna'nın tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin Rusya tarafından göz ardı edildiği ifade eden 'ndan Rusya'ya "askeri birliklerini sınırdan çek" çağrısı geldi.

Son dakika... Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'yı, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmeye ve Minsk anlaşmalarının hükümlerini yerine getirmeye davet etti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 2011 Viyana Belgesi kapsamında Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasına ilişkin resmi açıklama istendiği hatırlatıldı.

RUSYA İZAHAT VERMEYİ REDDEDİYOR

Rusya'nın konuya ilişkin izahat vermeyi reddettiği belirtilen açıklamada, tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin de Rusya tarafından göz ardı edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'ya, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekme, savaşçı üslubu ve dezenformasyonu bırakma, Minsk anlaşmalarının güvenlik hükümlerini yerine getirme çağrısı yapıldı.

UKRAYNA-RUSYA SINIRINDA GERGİNLİK

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, 30 Mart'ta mecliste yaptığı konuşmada, Rusya'nın tatbikat bahanesiyle Ukrayna sınırları yakınlarına asker sevkiyatı yaptığını belirtmişti.

Donbas bölgesindeki krizin çözümüne ilişkin Rusya, Ukrayna ve AGİT'ten oluşan Üçlü Temas Grubu, 27 Temmuz 2020'den itibaren kapsamlı ateşkes kararı almıştı. Bölgede sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

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Son dakika... Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: "Askeri birliklerini sınırdan çek"
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