Test yoksa alışveriş yok

ALMANYA'DA bir haftada 100 bin nüfusta 100'den fazla korona vakası görülen kentlerde alışverişe sınırlama getiriliyor. Berlin Eyaleti, mağazalardan daha önce randevu ile yapılan alışverişi, son 24 saat içerisinde yaptırdıkları hızlı test veya negatif PCR test sonucu ibraz etmeye bağladı.BAVYERA bugünden itibaren bu uygulamaya geçiş yapacak. Saksonya gibi bazı eyalet ve kentler de söz konusu zorunluluğu hayata geçirdi. Durum zorda olan esnafın tepkisine neden oldu. Esnaf, "Randevulu sistem biraz nefes aldıracaktı ama yeni uygulama bizi bitirecek" dedi. BERLİN