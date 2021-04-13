AB harekete geçti: Protokol sorununa çare bulunacak

Politico internet sitesinin haberine göre, von der Leyen'in özel kalem müdürü, planı Michel'in özel kalem müdürüne geçen hafta gönderdi. AB Komisyonu yetkilileri, bu planın görüşmede mutlaka ele alınmasını beklediklerini aktardı. Planın birlikte nasıl daha iyi çalışılacağını ve üçüncü ülkelerin bir daha Brüksel'in güç oyunlarına sahne edilmemesini amaçladığı belirtildi.

AB Komisyonu yetkilileri, planın ana çizgisinin her iki kurumun ve bunların liderlerinin gelecekte birbirlerinin çıkarlarını üçüncü ülke protokolleri karşısında koruma konusunda bir taahhüt olduğunu ifade etti.

"SUÇ İKİ LİDER ARASINDAKİ ÇEKİŞMEDE"

Avrupa basınından olaydan sonra çıkan haber ve yorumlarda iki kurumun lideri arasında bir çekişme olduğu belirtiliyor.