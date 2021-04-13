Almanya koronavirüs tedbirlerini artırdı: Sert kısıtlamalar gündemde

Merkel, doktor ve sağlık personelini yalnız bırakmayarak onlara yardım edilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Merkel, salgındaki üçüncü dalgayı kırmak ve durdurmak için daha önce federal hükümet ve eyaletlerin birlikte yaptığı toplantıların yeteri olmadığını, salgınla mücadelenin daha kesin ve tutarlı olması gerektiğini vurguladı.

Enfeksiyon Koruma Yasası'nda yapılacak değişiklikle, özellikle haftalık 100 bin kişideki vaka sayısının 100'ü geçtiği bölgelerde sert kısıtlamaların geçerli olacağının bilincinde olduğunu belirten Merkel, buralarda temas kısıtlaması, mağazaların, kültür ve spor merkezlerinin kapatılması ile gece sokağa çıkma yasağının uygulamaya gireceğini kaydetti.