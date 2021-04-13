Askeri birlikleri sınırdan çek

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim her geçen gün tırmanırken Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekmesini istedi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 7 Nisan'da, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) 2011 Viyana Belgesi kapsamında Rusya'dan Ukrayna sınırındaki askeri varlığını artırmasına ilişkin resmi açıklama istendiği hatırlatıldı. Rusya'nın konuya ilişkin izahat vermeyi reddettiği belirtilen açıklamada, tansiyonu düşürmek için istişare girişimlerinin de Rusya tarafından göz ardı edildiği vurgulandı. Açıklamada, Rusya'ya, askeri birliklerini Ukrayna sınırından çekme, savaşçı üslubu ve dezenformasyonu bırakma, Minsk anlaşmalarının güvenlik hükümlerini yerine getirme çağrısı yapıldı.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski'nin sözcüsü Iuliia Mendel, gerginliğin sürdüğü doğu sınırına Rusya'nın 40 binden fazla, yine Kırım'a da 40 binden fazla asker yığdığını belirtti. Mendel, Zelenski'nin yükselen tansiyona dair Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talep ettiğini ancak henüz yanıt alamadıklarını söyledi.