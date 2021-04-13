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Giriş Tarihi: 13.4.2021

BM ile Kıbrıs diplomasisi

BM ile Kıbrıs diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs özel danışmanı Jane Holl Lute ile bir araya geldi. Lute'la Kıbrıs konusunda nisan sonunda İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek 5+1 formattaki gayri resmi toplantının hazırlıklarını ele aldıklarını belirten Çavuşoğlu "Kıbrıs'ta tüm tarafların yararına sürdürülebilir ve gerçekçi çözüm iki devletin egemen eşitliğine dayalı iş birliğidir" ifadesini kullandı. Lute, önceki gün de (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşmüştü. Betül USTA/
ANKARA
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BM ile Kıbrıs diplomasisi
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