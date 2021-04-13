Dünyanın en güçlüleri belli oldu

HER yıl dünyanın en güçlü orduları sıralaması yapan ABD merkezli Global Firepower, 2021'in en güçlü orduları listesini yayınladı. Devletlerin askeri donanımlarını inceleyerek oluşturulan listede Türkiye'nin yükselişi dikkat çekti. Son dönemlerde özellikle sahip olduğu SİHA/İHA teknolojisiyle elde ettiği başarılarla göz dolduran ve 13. sırada yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), iki basamak yükselerek en güçlü 11. ordu oldu. Global Firepower, Türk ordusunun mevcut insan gücünü, 41 milyon 874 bin 832, askeri hizmete hazır olanların sayısını 35 milyon 174 bin 859, aktif personel sayısını 355 bin olarak bildirdi. Listenin ilk sırasında ABD yer alırken onu Rusya ve Çin takip etti.