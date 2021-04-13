Mısır’dan Türkiye açıklaması ‘İlişkileri geliştirmek istiyoruz’

Son dönemde Türkiye-Mısır hattında verilen mesajlarla oluşan olumlu atmosfer iki ülke ilişkilerine yeni bir boyut kazandırmaya başladı. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ülkesinin Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediğini dile getirdi. Şukri, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin yerel bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin son dönemdeki açıklamaları ve jestlerinin takdir edildiğini" söyledi.Siyasi göstergeler aşamasından, ilişkilerin çerçevesini belirleyen siyasi açılım aşamasına geçilmesine önem verildiğini belirten Şukri, Çavuşoğlu ile ramazan ayının gelişi münasebetiyle tebrikleşme kapsamında bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Bakan Şukri, görüşmenin "Türkiye'nin Mısır'ın önemiyle alakalı yaptığı açıklamalar ve verdiği sinyaller üzerine gerçekleştiğini" kaydetti. "Mısır, her iki tarafın da faydasına olacak bir diyalog ve çıkarlara zarar verilmeden uluslararası hukuk kurallarına uygun ilişkiler kurulmasında istekli" diyen Şukri, gerekli zemin oluştuğu zaman bunların siyasi görüşmeler şeklinde yapılmasına da önem verdiklerine işaret etti. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 10 Nisan'da Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile ramazan ayını tebrik etme amacıyla telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.Mısır'da Müslüman Kardeşler Teşkilatının (İhvan) 100'den fazla üyesi daha terör listesine dahil edildi. Mısır devlet gazetelerinden Ahbar el-Yevm'in haberine göre, İçişleri Bakanlığına bağlı "Kara Para Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Birimi" tarafından 103 İhvan üyesi "terörü finanse etmek" suçlamasıyla terör listesine eklendi. Gazetenin haberinde 4 Temmuz 2016 ile 4 Nisan 2021 arasında 8 kurum ve 6 bin 761 kişinin "terör listesine" alındığı hatırlatıldı.