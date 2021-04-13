İngiltere’de dehşet veren anlar! Güpegündüz böyle kaçırdılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da suç oranları her geçen gün daha da artıyor. Ülke basınına yansıyan haberlere göre sokaklarda gerçekleşen şiddet olaylarının sayısı fazlalaşıyor.
GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRILARAK DARBEDİLDİ
İzleyenlere korku veren görüntüler, bu kez ülkenin başkenti Londra'dan geldi. Kentin Güney Woodford bölgesinde bir güvenlik kamerasına, bir adam kaçırma anı takıldı.
Geçtiğimiz pazartesi günü gerçekleşen olayda, sokakta yürüyen bir adamın yanına bir minivan yanaştı. Minivanın içinden çıkan üç kişi, yolda yürüyen adamı yaka paça arabaya bindirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da şoke eden olay kamerada! Güpegündüz sokak ortasında kaçırdılar...
Kentin merkezinde güpegündüz gerçekleşen adam kaçırma olayı, emniyet güçlerini harekete geçirdi.
Kısa süre sonra polis tarafından durdurulan arabada bulunan 20'li yaşlarda iki şüpheli, gözaltına alındı. Kaçırılan adamın 30'lu yaşlarında olduğu ve feci şekilde dayak yediği belirtilirken, üçüncü şüphelinin hala kaçak olduğu bilgisi iletildi.