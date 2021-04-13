İngiltere’de dehşet veren anlar! Güpegündüz böyle kaçırdılar

İngiltere'nin başkenti Londra'da suç oranları her geçen gün daha da artıyor. Ülke basınına yansıyan haberlere göre sokaklarda gerçekleşen şiddet olaylarının sayısı fazlalaşıyor.

GÜPEGÜNDÜZ KAÇIRILARAK DARBEDİLDİ

İzleyenlere korku veren görüntüler, bu kez ülkenin başkenti Londra'dan geldi. Kentin Güney Woodford bölgesinde bir güvenlik kamerasına, bir adam kaçırma anı takıldı.