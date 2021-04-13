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Giriş Tarihi: 13.4.2021

: Krizin nedeni Michel

Le Monde: Krizin nedeni Michel
Fransız Le Monde gazetesi, Avrupa Birliği (AB) yönetiminin Türkiye ziyareti sırasında yaşanan protokol krizinin protokol ekiplerinin arasındaki rekabetten kaynaklandığını yazdı. AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmede yaşanan hatanın değerlendirildiği haberde "Salı gününden bu yana elde edilen bilgilere göre asıl hata, Türkiye Cumhurbaşkanlığı ile ziyareti hazırlayan Charles Michel'in protokol servisindedir" ifadesi kullanıldı. Michel'in protokol ekibinin görüşmedeki oturma düzenini kabul etmesinin hata olduğu ifade edilen haberde, Türkiye'nin Michel'in protokol ekibinin isteklerini yerine getirdiği ifade edildi. Haberde, Leyen'in protokol ekibinin ziyaretin hazırlığında yer almamasının da hata olduğu kaydedildi.
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Le Monde: Krizin nedeni Michel
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