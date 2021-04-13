Pentagon’dan Kovid’i tespit eden mikroçip

ABD: Pentagon, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında mikroçip geliştirildiğini açıkladı. Mikroçip, salgın şüphesi taşıyanlara erken uyarı verecek.İngiltere: Önlemler gevşetiliyor: Mağazalar aylar sonra açılıyor.Hindistan: Günlük vakalar salgının başından bu yana en yüksek seviyede: Son 24 saatte 168 bin 912 yeni vaka.Brezilya: Çinli firma Sinovac'ın geliştirdiği koronavirüs aşısı CoronaVac'ın ülkede yapılan üçüncü faz denemelerinde aşının yüzde 50,7 oranında etkili olduğu açıklandı. Deneylerde aşının P1 ve P2 varyantlarına karşı da eşit derecede etkili olduğu sonucu çıktı.Rusya: Teravih namazı için camilerde 4 m2'ye 1 kişi şartı.Japonya: 65 yaş ve üstüne aşı yapılıyor.Kanada: Ölümler 23 bin 313'e yükseldi.Fransa: 34 bin 895 yeni vaka.Bulgaristan: Önlemler gevşetiliyor. İlkokul ve lise öğrencileri sınıflarına geri dönüyor. Lokantalar, iç mekanlarda yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.