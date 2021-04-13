Son dakika haberi... DSÖ'den bulaşıcı hastalık uyarısı: Kapatın!

DSÖ'NÜN VUHAN RAPORU

Öte yandan, DSÖ'nün Kovid-19'un kaynağını tespit etmek için Çin'in Vuhan kentinde yaptığı araştırma sonrası yayınlayacağı rapor basına sızmıştı. Raporda, Kovid-19'un bir laboratuvar sızıntısından meydana gelme olasılığının "son derece düşük bir ihtimal" olduğu belirtilirken, "Yarasalarda tespit edilen virüs ile Covid-19 arasındaki kayıp bir halka olduğu, bunun da bir hayvan olma ihtimalinin çok muhtemel olduğu" bildirilmişti.