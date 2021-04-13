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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!
Giriş Tarihi: 13.4.2021 14:24 Son Güncelleme: 13.4.2021 14:28

Son dakika: aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!

Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!

Son dadakika haberi... Dünyada birkaç öncü şirket arasında yer alan ve aşısı üreten hakkında flaş bir açıklama geldi. ve Hastalık Kontrol Merkezleri, federal bölgelerde aşıyı kullanmayı bırakacak ve aşının güvenlik sorunlarının araştırılması çağrısı yapacak. Aşı yaptıran birçok kişide pıhtılaşma vakasının görülmesi üzerine, 'de yetkili kuruluşlar harekete geçti.

aşıları arasında ismi ön plana çıkan aşısı hakkında korkutan bir açıklama geldi. Yetkililer, karara ilişkin verdikleri brifingde, Salı günü federal sağlık kurumlarının bir çağrısı olduğunu paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altı kişinin vurulduktan sonra iki hafta içinde kan pıhtıları içeren nadir bir hastalığa yakalanmasının ardından Johnson & Johnson'ın tek doz koronavirüs aşısının kullanımında derhal ara verme çağrısında bulundu.

Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!

Yetkililer, aşı vurulan altı kişinin tamamının 18 ile 48 yaşları arasında kadınlar olduğnu açıkladı. Yetkililer, Nebraska'da bir kadının öldüğünü ve ikinci bir kadının yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi.

Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden alınan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar yaklaşık yedi milyon kişi çekimleri aldı ve kabaca dokuz milyon doz daha eyaletlere gönderildi.

Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!

Bugün FDA ve @CDCgov, # COVID19 aşısı ile ilgili bir açıklama yaptı.

Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!

F.D.A. sabah saatlerinde bir sosyal medya paylaşımı ile yaptığı duyurudua, "Bu aşının kullanımının çok dikkatli bir şekilde durdurulmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!

Bugün öğle saatlerinde, söz konusu aşısı hakkında bir basın toplantısı yapılacağı bildirildi.

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Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!
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