Son dakika: Koronavirüs aşısı oldular, kanları pıhtılaştı, görülmemiş hastalığa yakalandılar! Aşı şirketi hakkında açıklama geldi: Acil durdurun!

Koronavirüs aşıları arasında ismi ön plana çıkan Johnson & Johnson aşısı hakkında korkutan bir açıklama geldi. Yetkililer, karara ilişkin verdikleri brifingde, Salı günü federal sağlık kurumlarının bir çağrısı olduğunu paylaştı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki altı kişinin koronavirüs aşısı vurulduktan sonra iki hafta içinde kan pıhtıları içeren nadir bir hastalığa yakalanmasının ardından Johnson & Johnson'ın tek doz koronavirüs aşısının kullanımında derhal ara verme çağrısında bulundu.
Yetkililer, aşı vurulan altı kişinin tamamının 18 ile 48 yaşları arasında kadınlar olduğnu açıkladı. Yetkililer, Nebraska'da bir kadının öldüğünü ve ikinci bir kadının yoğun bakıma kaldırıldığını söyledi.
Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden alınan verilere göre, Amerika Birleşik Devletleri'nde şimdiye kadar yaklaşık yedi milyon kişi Johnson & Johnson çekimleri aldı ve kabaca dokuz milyon doz daha eyaletlere gönderildi.
F.D.A. sabah saatlerinde bir sosyal medya paylaşımı ile yaptığı duyurudua, "Bu aşının kullanımının çok dikkatli bir şekilde durdurulmasını tavsiye ediyoruz" dedi.
Bugün öğle saatlerinde, söz konusu koronavirüs aşısı hakkında bir basın toplantısı yapılacağı bildirildi.