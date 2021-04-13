Son dakika: NASA yarışmasını Van Gölü kazandı

"930 BİNDEN FAZLA OY KULLANILDI"

NASA'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada "32 aday arasından birinciyi siz belirlediniz. Beş tur süren yarışmada 930.000'den fazla oy kullanıldı. Dünya Turnuvası 2021'in birincisi, Van Gölü'nün fotoğrafı oldu. Görüntü, okuyucular tarafından Şubat 2021'de önerildi. Tranquility braketinde # 8 tohum olarak yerleştirildi. Astronot Kate Rubins tarafından Eylül 2016'da çekilen fotoğraf, dünyanın en büyük sodalı göllerinden birinin bir bölümünü gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.