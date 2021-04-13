SON DAKİKA: NATO'dan flaş 'Ukrayna' açıklaması! Rusya'ya sert mesaj

BİR ASKER DAHA ÖLDÜ

Öte yandan Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, gece yarısından saat 07.00'ye kadar ayrılıkçıların 3 kez ateşkes ihlali yaptığı kaydedildi.

Açıklamada, Donbas'ın Mayorskoye bölgesinde ayrılıkçılar tarafından açılan ateş sonucu Ukrayna ordusundan bir askerin öldüğü ve 2 askerin yaralandığı aktarıldı.