Süveyş krizinde yeni karar: Tazminat ödenmezse el konulacak

Mısır, Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olan "The Ever Given" adlı yük gemisinden talep edilen 1 milyar dolarlık tazminatın ödenmemesi durumunda gemiye el konulacağını açıkladı.

"ZARAR 1 MİLYAR DOLAR"

Mısır'daki dünyanın en önemli su yolu olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan 'Ever Given' isimli yük gemisine ilişkin yeni gelişme yaşandı. Süveyş Kanal İdaresi Başkanı Usame Rabi, katıldığı bir TV programında yaptığı açıklamada, Süveyş Kanalı'nda sıkışan konteyner gemisinin sefer veri kayıt cihazını deşifre etme işleminin tamamlandığını açıkladı.