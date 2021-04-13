Türkiye'ye uçuşları durduran Rusya'dan açıklama!

Rusya Başbakan Yardımcısı Golikova, dün Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırma kararı alındığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.

İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye'de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya'ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak." diye konuştu.

Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.

KREMLİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Edoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme arasındaki bir bağ olup olmadığı şeklindeki sorusuna "Hayır. Bu karar, endişe verici epidemiyolojik durumdan kaynaklanıyor" yanıtını veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı son dakika açıklamasında, Rusya'nın Türkiye'yle havayolu ulaşımını kısıtlama kararını Türkiye'de Kovid-19 vakalarının keskin biçimde artması nedeniyle aldığını söyledi.