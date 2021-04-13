Ukrayna'dan ABD'ye 'Patriot' çağrısı

Yermak açıklamasında, "Ukrayna, Rusya karşısında sadece kendisinin değil Batı'nın da güvenliğini sağlıyor. Peki ABD patriot füzelerini nereye konuşlandırıyor? En yakın yer Polonya'da var ancak Ukrayna'da da olmalı" ifadelerini kullandı.