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Giriş Tarihi: 13.4.2021 17:29 Son Güncelleme: 13.4.2021 17:33

'dan 'ye '' çağrısı

İHA
Ukrayna'dan ABD'ye 'Patriot' çağrısı

-Rusya arasında devam eden Donbass krizinde Ukrayna, 'ye füzeleri ile ilgili önemli bir çağrıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD’nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna’da olması gerektiğini söyledi.

Ukrayna ile Rusya arasında Donbass bölgesindeki askeri kriz devam ederken Ukrayna, ABD'ye önemli bir çağrıda bulundu. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD'nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna'da olması gerektiğini söyledi.

"UKRAYNA, RUSYA KARŞISINDA BATI'NIN DA GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ne Patriot çağrısı yapıldı. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak, ABD'nin ürettiği patriot füzelerinin Ukrayna'da olması gerektiğini söyledi.

Yermak açıklamasında, "Ukrayna, Rusya karşısında sadece kendisinin değil Batı'nın da güvenliğini sağlıyor. Peki ABD patriot füzelerini nereye konuşlandırıyor? En yakın yer Polonya'da var ancak Ukrayna'da da olmalı" ifadelerini kullandı.

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Ukrayna'dan ABD'ye 'Patriot' çağrısı
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