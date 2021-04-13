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Giriş Tarihi: 13.4.2021 10:35 Son Güncelleme: 13.4.2021 10:39

'dan turistlere yönelik karantina kararı

DHA
Yunanistan'dan turistlere yönelik karantina kararı

14 Mayıs’tan itibaren tatilcilere karantina zorunluluğunu kaldırıyor. Muafiyet, aşılananlarla negatif test sonucu ibraz edenler için geçerli olacak.

Yunanistan, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin14 Mayıs'tan itibaren karantina yükümlülüğünden muaf tutulacağını açıkladı. Ancak muafiyetten sadece Kovid-19 aşısı olan ve PCR testi yaptıran, virüs taşımadığını belgeleyen ziyaretçilerin istifade edebileceği bildirildi.

TATİLCİLER İÇİN ŞARTLAR

Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Sofia Zaharaki basına yaptığı açıklamada, "Tatilciler ya aşılanmış olmalı ya da bir korona PCR testi yaptırmalılar" dedi. Bakan yardımcısı bu koşulları yerine getirenlerin ülkeye özgürce seyahat edebileceklerini belirtti. Ülkenin önemli gelir kaynağı olan turizmde gelir kaybının önüne geçmek isteyen Atina yönetimi, AB'den ortak bir "aşı belgesi" hazırlamasını istiyor.

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Yunanistan'dan turistlere yönelik karantina kararı
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