Son Dakika Haberi! ABD Karadeniz'e gitmekten vazgeçti

Ukrayna'nın güneydoğusunda bulunan Donbass bölgesinde Rusya askeri varlığını artırmış ve bu durum tedirginlik yaratmıştı. Rusya'nın hamlesi karşısında Ukrayna'da bölgeye asker gönderirken, iki ülke arasındaki kriz giderek arttı.

PUTİN İLE BİDEN TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Yaşanan gelişmelerin ardından ABD, Karadeniz'e 2 savaş gemisi gönderme kararı almış ve bu durumu Türkiye'ye iletmişti. Geçtiğimiz günlerde ABD Devlet Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD KARADENİZ'E GİTMEKTEN VAZGEÇTİ

Bölgedeki duruma dair fikir alışverişi yapan ikilinin nasıl tavır alacağı merak konusu olurken, bugün önemli bir gelişme yaşandı. ABD, Dışişleri'ne ilettiği gemi bildirimini geri çekti ve Karadeniz'e gitmekten vazgeçti.

RUSYA - UKRAYNA KRİZİ

2014'ten bu yana Rusya ve Ukrayna arasında devam eden çatışmalarda Rusya yanlısı ayrılıkçıların ağırlıkta olduğu Donetks ve Lugansk şehirlerini içine alan Donbass bölgesinde bugüne kadar çok sayıda Ukraynalı asker ve sivil hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak'ın Rusya'ya bağlı 28 askeri taburun "tatbikat" bahanesiyle Ukrayna sınırlarına konuşlandırıldığını duyurmasıyla gözler bir kez daha Ukrayna-Rusya sınırına çevrildi.