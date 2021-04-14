AB’de gündem koltuk rekabeti

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in 6 Nisan'daki Türkiye ziyaretlerinde yaşanan protokol olayı Brüksel'de masaya yatırılıyor. Kameraların önünde protokol krizi yaşayan ikili, bu olayın ardından ilk kez bir araya geldi. Von der Leyen ile Michel'in benzer sorunların ortaya çıkmaması için Konsey ile Komisyon arasındaki "iş ilişkisini" geliştirecek bir planı masaya yatırdığı açıklandı. Von der Leyen'in özel kalem müdürü tarafından hazırlanan 5 maddelik planın, AB dışına düzenlenen ziyaretlerdeki "AB içindeki güç mücadelesini" ortadan kaldırmayı amaçladığı ifade edildi.BBC'de yer alan habere göre Ursula von der Leyen, böyle bir durumun bir kez daha tekrarlanmasına izin vermeyeceği konusunda Michel'i uyardı. İki liderin, önümüzdeki dönemde benzer bir durumun yeniden yaşanmaması konusunda anlaşmaya vardıkları aktarıldı. İki liderin kriz hakkındaki görüşmelerinin de devam edeceği öğrenildi. Von der Leyen ve Michel, Ankara'daki olaya ilişkin Avrupa Parlamentosu'ndaki siyasi grup temsilcileri ve Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ile istişarelerde bulunacak. Sassoli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme sırasında Michel'in Von der Leyen'i ayakta bırakmasını eleştirmişti.Avrupabasını, AB Konseyi Başkanı Michel ile AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen arasındaki çekişmeye dikkati çekiyor. Alman Der Spiegel dergisi, protokol olayıyla ilgili Türkiye'nin suçu olmadığını, bu fiyaskonun sorumlusunun Michel ile Von der Leyen arasındaki anlaşmazlıklar olduğunu yazmıştı. Fransız Le Monde gazetesi de protokolde görülen hatanın Charles Michel'in protokol servisinde olduğunu aktarmıştı. Belçika gazetesi De Tijd ise Michel ve Von der Leyen'i "birbirine pas atmayan nispeten tecrübesiz ve hırslı golcülere" benzetmişti.