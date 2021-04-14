Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya’dan açıklama istedi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'ın tarafından ihracı yasak olan Rus menşeli İskender-M füzesini kullanılmasına ilişkin Rusya'dan yanıt beklediğini ifade etti.
"FÜZELERİ GÜNDEME GETİRDİM"
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev başkent Bakü'deki Ada Üniversitesi'nde düzenlenen "Güney Kafkasya'ya Yeni Bakış: Savaş Sonrası Kalkınma ve İşbirliği" adlı konferansa katıldı. Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan Şuşa kentine atılan Rus menşeili ihracatı yasak İskender-M füzeyle ilgili konuştu.
Konferansta değerlendirmelerde bulunan Aliyev, "Ben halkımdan hiçbir şey saklamıyorum, Azerbaycan halkının her şeyi bilmesi gerektiğini düşünüyorum. İskender-M füzesiyle ilgili konuyu 1 Nisan'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmemde gündeme getirdim" diye konuştu.
"YANITSIZ KALAN SORULAR CEVAPLANDIRILMALI"
Moskova yönetiminin İskender füzelerine ilişkin yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, "Konuşmaya ait resmi açıklamada bu bölüm yer almadı. Çünkü Rusya ile aynı ifadeleri kullandık. Cevabı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Neredeyse 2 hafta oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı benim talimatım üzerine 4 Nisan'da fotoğraf ve delillerin de bulunduğu resmi bir mektup gönderdi. Bu füzelerin ne olduğunu sorduk. 9 gün geçti ama hala yanıt yok" dedi.
Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un "2. Karabağ Savaşı'nda İskender füzesi kullanılmadı" sözlerini eleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "İskender burada, gelip görebilirsin. 15 dakika mesafede" ifadelerini kullandı. Yanıtsız kalan soruların cevaplandırılması gerektiğini dile getiren Aliyev, "İskender burada. İhracı yasak olan İskender-M Şuşa'ya nasıl geldi? Nereden ateşlendi? Kim ateşledi? Cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"SAVAŞ SIRRI DEMEK ONAYLAMAKTIR"
Ermenistan'ın İskender füzesi kullanıp kullanmadığı tartışmalarının yaşandığı dönemde konuşan Eski Ermenistan Savunma Bakanı "Savaş sırrı" açıklamasını da değerlendiren Aliyev, "Bu açıklama üstü kapalı onay anlamına gelir. Bunu söyleyemem çünkü savaş sırrı' dedi. Bu insanların seviyesi bu kadar. Bu kişiler askeri kararlar alan insanlar. Savaş sırrı demek bunu kabul etmek anlamına geliyor. Yeterli bilgiye sahip olduğumuzu söyleyebilirim ancak resmi bir açıklama bekliyoruz" ifadelerini kullandı.