Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya’dan açıklama istedi

"YANITSIZ KALAN SORULAR CEVAPLANDIRILMALI"

Moskova yönetiminin İskender füzelerine ilişkin yanıt vermesi gerektiğinin altını çizen Aliyev, "Konuşmaya ait resmi açıklamada bu bölüm yer almadı. Çünkü Rusya ile aynı ifadeleri kullandık. Cevabı öğrenmemiz gerektiğini söyledim. Neredeyse 2 hafta oldu. Azerbaycan Savunma Bakanlığı benim talimatım üzerine 4 Nisan'da fotoğraf ve delillerin de bulunduğu resmi bir mektup gönderdi. Bu füzelerin ne olduğunu sorduk. 9 gün geçti ama hala yanıt yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov'un "2. Karabağ Savaşı'nda İskender füzesi kullanılmadı" sözlerini eleştiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, "İskender burada, gelip görebilirsin. 15 dakika mesafede" ifadelerini kullandı. Yanıtsız kalan soruların cevaplandırılması gerektiğini dile getiren Aliyev, "İskender burada. İhracı yasak olan İskender-M Şuşa'ya nasıl geldi? Nereden ateşlendi? Kim ateşledi? Cevap bekliyoruz" ifadelerini kullandı.