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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:19

'da korkutan rakamlar: Bir günde 3 bin 808 kişi hayatını kaybetti

AA
Brezilya'da korkutan rakamlar: Bir günde 3 bin 808 kişi hayatını kaybetti

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 3 bin 808 kişi yaşamını yitirdi. verilerine göre, ülkede son 24 saatte 82 bin 186 yeni vakanın tespit edilmesiyle, toplam vaka sayısı 13 milyon 599 bin 994’e çıktı.

Ülkede iyileşenlerin sayısı da 12 milyon 74 bin 798 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 3 bin 808 kişi yaşamını yitirdi. Salgın nedeniyle ülkedeki toplam ölü sayısı 358 bin 425'e yükseldi.

KORONAVİRÜSTEN EN ÇOK ETKİLENEN İKİNCİ ÜLKE

Nüfusu 210 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor.

Brezilya, son haftalarda hem yoğun bakım ünitelerindeki doluluk hem de ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıkan Kovid-19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor.

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Brezilya'da korkutan rakamlar: Bir günde 3 bin 808 kişi hayatını kaybetti
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