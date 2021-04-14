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Giriş Tarihi: 14.4.2021 17:02

hükümetinden flaş açıklama: Tamamen durduruldu

DHA
Danimarka hükümetinden flaş açıklama: Tamamen durduruldu

’nın ürettiği koronavirüs aşısının "nadir kan pıhtılaşmasına" neden olduğu endişeleri sürerken, ’dan konuya ilişkin yeni bir karar geldi. Danimarkalı yetkililer, aşının ülkedeki kullanımının bir sonraki duyuruya kadar durdurulacağını açıkladı. Böylece Danimarka, AstraZeneca’nın koronavirüs aşısını kullanmayı tamamen bırakan ilk ülke oldu.

Danimarka Oxford Üniversitesi /AstraZeneca koronavirüs aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

TAMAMEN DURDURAN İLK ÜLKE OLDU

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının kan pıhtılaşması yan etkisiyle bağlantılı olduğunu açıklamasının ardından Danimarka, aşının kullanımını tamamen durdurdu.

Danimarka kararın ardından aşının kullanımını tamamen durduran ilk ülke oldu. Ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.

EMA VE DSÖ "GÜVENLİ" DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

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Danimarka hükümetinden flaş açıklama: Tamamen durduruldu
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