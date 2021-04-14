Danimarka hükümetinden flaş açıklama: Tamamen durduruldu

Danimarka Oxford Üniversitesi /AstraZeneca koronavirüs aşısının kullanımını tamamen durdurduğunu açıkladı.

TAMAMEN DURDURAN İLK ÜLKE OLDU

Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından ortak geliştirilen koronavirüs aşısının kan pıhtılaşması yan etkisiyle bağlantılı olduğunu açıklamasının ardından Danimarka, aşının kullanımını tamamen durdurdu.

Danimarka kararın ardından aşının kullanımını tamamen durduran ilk ülke oldu. Ülkede AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.