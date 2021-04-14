Danimarka'dan flaş karar! AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

EMA VE DSÖ "GÜVENLİ" DEMİŞTİ

Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.

Ondan fazla Avrupa ülkesi daha önce AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını askıya almış ya da sadece belli yaş gruplarına izin verecek şekilde yeniden düzenleme getirmişti.