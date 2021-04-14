Danimarka'dan flaş karar! AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu

Danimarka, kan pıhtılaşması nedeniyle Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen aşının kullanımını durdurdu.
AVRUPA'DA ASTRAZENECA'YI TAMAMEN DURDURAN İLK ÜLKE
Böylelikle Avrupa'da AstraZeneca'yı tamamen durduran ilk ülke Danimarka oldu. Damimarka'nın AstraZeneca kararı aşıda görülen ciddi yan etki vakaları sonrasında alındı.
Danimarka Sağlık Bakanlığı yetkilisi Soren Brostrom basın toplantısında yaptığı açıklamada 'seyrek ancak ciddi yan etkiler' şüphesi ifadesi kullanılırken 'Danimarka'nın koronavirüs aşılama kampanyası AstraZeneca aşıları olmadan yoluna devam edecek.' denildi.
Danimarka'da AstraZeneca aşısı yaptıran 140 bin kişiden bir kısmında pıhtılaşmaya bağlı ciddi sağlık sorunları görülmüştü.
EMA VE DSÖ "GÜVENLİ" DEMİŞTİ
Avrupa İlaç Dairesi (EMA) aşının güvenli ve etkili olduğunu tekrar teyit ettiği açıklamasında ülkeleri aşılama programlarına devam etmeye teşvik etmişti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), AstraZeneca aşısının faydalarının yan etki riskinden daha ağır bastığını belirtmişti.
Ondan fazla Avrupa ülkesi daha önce AstraZeneca Kovid-19 aşısının kullanımını askıya almış ya da sadece belli yaş gruplarına izin verecek şekilde yeniden düzenleme getirmişti.