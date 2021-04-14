Donbas'ta ölü sayısı yükseliyor: Rus yanlıları Ukrayna askerini öldürdü

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu bir Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

NİSAN AYINDA 12 UKRAYNA ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, ayrılıkçıların dün beş kez ateşkes ihlali yaptıkları belirtildi. Donbas bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların, Ukrayna birliklerine ateş açması sonucu bir Ukrayna askerinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.