Fransa’da Milli Görüş okuluna önce yasak, sonra izin

Fransa'nın Albertville kentinde, Fransa İslam Toplumu Milli Görüş'ün inşa etmek istediği okul tartışmalara neden oldu. Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde Milli Görüş'ün 400 öğrenci kapasiteli bir okulun inşaatı için 2019'da aldığı izin, Albertville Belediyesi'nce iptal edildi.Milli Görüş'ün Grenoble İdari Mahkemesi'nde iptal kararına yaptığı itiraz haklı bulundu. Mahkeme, 6 Nisan'da iptal kararını bozarak inşaata yeniden izin verilmesi için belediyeye 2 ay süre tanıdı. Belediye Başkanı Frederic Burnier- Framboret, mahkemenin kararıyla yabancı güçlerle ilişkili okulun inşaatına izin vermeye zorlandığını iddia etti. Bölge Valisi Laurent Wauquiez de, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a mektup yazarak okulun inşaatını yasaklamasını talep etti.Bu arada Fransız Senatosu, Müslümanları hedef aldığı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısını onayladı. Tasarı 109 "hayır" oyuna karşı 208 "evet" oyuyla kabul edildi.