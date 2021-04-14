Hollandalı faşist Geert Wilders'in Ramazan paylaşımına tepki büyüyor

"BU FAŞİST İNSANLIĞA SALDIRIYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." yorumunda bulundu.

Çelik, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve 'yabancı'ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır." ifadesini kullandı.