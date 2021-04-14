Hollandalı faşist Geert Wilders'in Ramazan paylaşımına tepki büyüyor

Hollanda'nın faşist ve İslam düşmanı aşırı sağcı siyasetçisi Geert Wilders'ın Ramazan'ı hedef aldığı hadsiz çıkışa tepki yağıyor. Her fırsatta alçakça paylaşım ve açıklamalarda bulunan Wilders, geçtiğimiz günlerde Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yine İslam karşıtı bir mesajı, sosyal medyadan paylaşmıştı.
WILDERS'IN KÜSTAH "İSLAM'I DURDURUN" MESAJI
Resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Ramazan'ın kültürümüzde, tarihimizde ve geleceğimizde yeri yoktur", "İslamlaşmayı durdurun" ve "İslam Hollanda'ya ait değildir" mesajlarını veren Wilders'ın bu faşist ve düşmanca paylaşımı affedilmedi.
Irkçı siyasetçiye tepki büyürken, önemli isimlerden de konuya ilişkin açıklamalar peş peşe geldi.
"BU FAŞİST İNSANLIĞA SALDIRIYOR"
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Hollandalı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Geert Wilders'in Twitter'daki paylaşımına ilişkin, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık." yorumunda bulundu.
Çelik, "Bu faşist, Ramazan'a saldırırken aslında insanlığa saldırıyor. İnsanlığa düşman olanların yeni perdesi İslam'a düşmanlık. İnsanlığa düşmanlıklarını İslam düşmanlığı ile gizlemeye çalışıyorlar. Ama bu kin ve nefret sadece kendilerini zehirliyor. Bu hep böyleydi zaten. İslam düşmanı olup da mazlumları, göçmenleri, fakirleri, muhtaçları ve 'yabancı'ları seven yoktur. Irkçı ve faşist bir kafayla insanlık düşmanıdırlar. O yüzden İslam düşmanlığının olduğu yerde insanlık düşmanlığı pusudadır." ifadesini kullandı.
"TOPLUMSAL BARIŞI HEDEF ALIYOR"
Faşist siyasetçiye bir tepki de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan geldi. Erbaş, Wilders'ın paylaşımına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barış dini İslam'ı ve rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'i hedef alan Hollandalı ırkçı bir siyasetçinin söylemlerinin asla kabul edilemeyeceğini" belirtti.
Erbaş, şunları kaydetti: "İslam düşmanlığını körükleyen, toplumsal barışı hedef alan ırkçı zihniyete karşı uluslararası toplumu bilinçli bir mücadeleye davet ediyorum. Avrupa'da yükselen İslam düşmanlığına ve bu tür sistematik provokasyonlara karşı Müslümanlar olarak aklıselim ile hareket ederek, İslam'ın hayat veren ilkelerini ve ramazan ayının rahmetini yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz."
İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından Wilders'i etiketleyerek sert açıklamalarda bulundu. Altun, Twitter hesabından #Irkçılığıdurdur notuyla kısa bir video paylaştı. Ayrıca Altun, "Bir faşist dışında kim barış dini İslam'a saldırmaya cesaret edebilir?" ifadelerini kullandı.