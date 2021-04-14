İngiltere koronavirüs sonrası normale döndü! Sokak kavgası kamerada

Koronavirüs salgınının en sert vurduğu ülkelerden olan İngiltere'de hükümet, geçtiğimiz haftalarda yasakları kademeli olarak esneteceğini duyurmuştu. Ülkede aşı uygulamalarının giderek artmasının ardından alınan kararlar sonrası park ve sahillerde yoğun kalabalıklar oluşmuş, maskesiz ve sosyal mesafesiz bir şekilde bir araya gelen İngilizler, dünya medyasında ilgi uyandırmıştı.
BAR VE RESTORANLARA SOKAĞA AÇILMA İZNİ
Ülkede bu kez de açılan bar ve restoranlar, ilginç manzaralara sahne oldu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, pazartesi itibarıyla bar, kafe ve restoranların masa servislerinin sokağa taşınabileceğini duyurması, ülke genelinde halkın buralara yoğun talep göstermesine neden oldu.
ALKOLÜ FAZLA KAÇIRANLAR SAÇ BAŞA KAVGA ETTİ
İngiliz yetkililerden aktarılan bilgilere göre 14 milyonun üzerinde bar ve restoran, sokağa masa çıkarmak için yasal izne başvurdu. Aşı uygulamalarına rağmen maske ve sosyal mesafe önlemlerine harfiyen uyulması gereken ülkede halkın pandemi yokmuşçasına oluşturduğu kalabalıklar, endişe verici manzaralara sahne oldu.
Sosyal mesafeye uymayan İngilizler, pandemi yokmuşçasına sosyal hayatın tadını çıkardı.
İngiltere normale döndü! Sokak kavgası kamerada | Video
Ülkenin York şehrinde ise alkolün etkisiyle yaşanan bir kavga, kameralara yansıdı.