Karadeniz'de savaş çanları çalıyor! 'Belki de her zamankinden daha kritik ve hayati...'

Ukrayna krizi çözülemediği takdirde, ABD-Rusya cephesindeki gerginliğin Biden dönemindeki ilk ve en sert cephesi olmaya aday görünüyor. Türkiye süreçte, barışın ve ateşkesin tarafındaki konumunu, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne desteğini ve Kırım'ın ilhak edilmesine karşı tutumunu sürdürecek. Tıpkı geçen yıl Rusya'nın bir başka arka bahçesi olan Kafkasya'da gerçekleşen Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Karabağ savaşında olduğu gibi, Türkiye bu kez muhtemel bir savaş, çatışma tehdidini önlemek için diplomatik gücünü ya da bir NATO üyesi olarak bu çatı altında askeri anlamda caydırıcı rolünü kullanabilir.

Tüm bu gelişmeler ışığında, Ankara'nın hem NATO nezdinde hem de tek başına, derinleşme ihtimaki hayli yüksek olan bu krizde arabuluculuk yapmak için en uygun bölgesel güç olduğu ortada. Ancak Türkiye'nin bu konudaki olumlu ve yapıcı çabalarına rağmen, başka bir çatışma alanı olan Suriye'de Türkiye'ye yönelik artan tehditler karşısında Rusya ve ABD'den aynı yapıcı çabanın gelmemesi de sürdürülebilir görünmüyor.

Moskova ve Washington, Ankara'nın bugüne kadar uzattığı tüm zeytin dallarına rağmen Suriye'de Esad Rejimi ve PKK/YPG üzerindeki yaptırım gücü ve kaldıraçları kullanmaz ve Türkiye'ye yönelik saldırılar sona ermezse Astana, Soçi, Menbiç anlaşmalarını yeniden değerlendirecektir. Ukrayna krizi bu anlamda Türkiye için sadece bir bölgesel çatışmanın sonlandırılmasına arabuluculuk etmek noktasında değil; NATO, Rusya ve ABD ile ilişkileri yeniden test edeceği, önemli, somut askeri ve diplomatik kazanımlar elde edebileceği fırsatlar da sunuyor.