Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Karayipler’de yanardağın patladığı anlar böyle görüntülendi
Giriş Tarihi: 14.4.2021 16:27

’de yanardağın patladığı anlar böyle görüntülendi

DHA
Karayipler’de yanardağın patladığı anlar böyle görüntülendi

Aktif volkanik yapısıyla sık sık alarmın verildiği ’de ’nın üçüncü defa patladı. Yanardağdaki dev patlama, uydu görüntülerine de yansıdı.

Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda meydana gelen patlama, uydu kamerası tarafından kaydedildi.

KÜL BULUTU UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE

Karayipler'deki St. Vincent Adası'nda bulunan La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan'da üç kez patlama meydana geldi. Yanardağdaki patlama, uydu kamerasına yansıdı.

Karayipler'deki La Soufriere Yanardağı'ndaki patlama uydudan görüntülendi

Patlama nedeniyle oluşan kül bulutu uydu kamerasının görüntülerine yansıdı. Uzmanlar, bu tür patlamaların günlerce sürebileceği uyarısında bulundu.

DAHA ÖNCE 3 DEFA PATLAMA MEYDANA GELMİŞTİ

Ülkenin Ulusal Acil Durum Yönetimi Örgütü NEMO, La Soufriere Yanardağı'nda 9-11 Nisan tarihleri arasında 3 kez patlama meydana geldiğini duyurmuştu. Patlamaların ardından yanardağın bulunduğu bölgelere kül yağmıştı. En son 1979'da faaliyete geçen Yanardağ'da 1902'de meydana gelen patlamada 1500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Karayipler’de yanardağın patladığı anlar böyle görüntülendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA