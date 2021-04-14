Liderlerden ramazan mesajı

Dünyanın dört bir yanındaMüslümanlarbir kez daharamazanaKovid-19'ungölgesindegirerken dünyaliderleri yayımladıklarımesajlarlaramazanıkutladı.ABD Başkanı Joe Biden yayımladığı mesajda, Müslüman âleminin ramazan ayını kutlayarak ülkedeki Müslümanlara karşı nefret suçlarına dikkat çekti. Biden, mesajında, Müslümanların koronavirüse karşı aşı geliştirmede başrol oynadığına da vurgu yaptı.Almanya Başbakanı Angela Merkel mesajında, tüm Müslümanlara "huzurlu ramazan" geçirmeleri dileğinde bulundu. Ramazanın dayanışma ayı olduğunu vurgulayan Merkel, geçirilen bu zor günlerde sabırlı olunması gerektiğini söyledi.Başbakanı Boris Johnson, İslam âleminin ramazan ayını kutladı. Johnson, "Oruç, dua ve sadaka ayının tüm Müslümanlara çok fazla huzur getirmesini temenni ediyorum" dedi.Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Müslümanların ramazanını kutladı. Zelenski, "Ramazan ayının başlangıcında, ortak topraklarımızda inancın ve refahın artmasını dilerim" ifadelerini kaydetti.