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Giriş Tarihi: 14.4.2021 10:59 Son Güncelleme: 14.4.2021 11:02

'da katliam gibi kaza: 20 ölü

DHA
Mısır'da katliam gibi kaza: 20 ölü

'ın şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 20 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyinde yer alan Assiut şehrinde yolcu otobüsünün, bir kamyonu geçmeye çalıştığı sırada kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 20 kişi hayatını kaybederken, 3 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Assiut Valiliği sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, olay yerine 25 ambulans gönderildiği kaydedildi. Açıklamada olayda yaralanan kişilerin çevre hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. Valilik yaptığı açıklamada, kaza ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

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Mısır'da katliam gibi kaza: 20 ölü
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