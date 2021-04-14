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Giriş Tarihi: 14.4.2021 14:16 Son Güncelleme: 14.4.2021 14:34

Rusya Devlet Başkanı Putin ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

AA
Rusya Devlet Başkanı Putin ikinci doz koronavirüs aşısını oldu

Geçtiğimiz mart ayında koronavirüs aşısı yaptırdığını duyuran Rusya Devlet Başkanı ’den yeni doz açıklaması geldi. Katıldığı çevrim içi toplantıdan önce basın mensuplarına konuşan Putin, ikinci doz aşısını yaptırdığını bildirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını açıkladı.

Putin, çevrim içi olarak düzenlenen Rusya Coğrafya Topluluğu toplantısındaki konuşmada, ülkede aktif şekilde yapılan aşılama sayesinde salgının yakında gerileyeceği umudunu dile getirdi.

HANGİ AŞIYI YAPTIRDIĞI BİLİNMİYOR

Toplantıya başlamadan önce koronavirüs aşısının ikinci dozunu yaptırdığını bildiren Putin, "Her şeyin iyi olacağına eminim." ifadesini kullandı.

Putin, koronavirüs aşısının ilk dozunu 23 Mart'ta yaptırmıştı. Putin'in hangi koronavirüs aşısı olduğuna ilişkin bilgi verilmezken, aşılama süreci basına açık yapılmamıştı.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ikinci doz koronavirüs aşısını oldu
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