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Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın uçuşları kısıtlaması ile ilgili ilk açıklama
Giriş Tarihi: 14.4.2021 09:32 Son Güncelleme: 14.4.2021 09:50

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'nın uçuşları kısıtlaması ile ilgili ilk açıklama

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın uçuşları kısıtlaması ile ilgili ilk açıklama

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nın 'ye uçuşları kısıtlaması sonrası açıklama yaptı. Çavuşoğlu, Rus bir heyetin gelerek yerinde inceleme yapacağını bildirdi.

Rusya, artan koronavirüs vakalarını gerekçe göstererek turizm sezonunun başlamasına sayılı günler kala Türkiye'ye uçuşları kısıtlamıştı. Yapılan açıklamada, durumun iyileşme göstermesi durumunda kısıtlamaların kaldırılacağı bildirilmişti.

Ankara-Moskova hattında diplomatik temaslar başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan konuya ilişkin çok önemli bir açıklama geldi.

"RUS HEYET GELECEK UYGULAMALARI YERİNDE GÖRECEK"

Çavuşoğlu, Rusya'nın uçuşları kısıtlamasına ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Tamamen sağlık nedenleriyle alınan bir karar. Almanya ile geçtiğimiz sene yaptığımız işbirliğini Rusya ile de yapma talebimizi kendilerine ilettik. Bu kapsamda Rusya'dan bir heyet gelip Türkiye'deki uygulamaları yerinde görecek.

MISIR'LA ZİYARETLER BAŞLAYABİLİR

Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile gerçekleştirdikleri üst düzey teması da değerlendirdi. Çavuşoğlu, Mısır ile karşılıklı ziyaretlerin başlayabileceğini vurguladı.

Samih Şukri ile görüşmesinde Kahire'ye büyükelçi atanması konusunun ise gündeme gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu konuyu henüz konuşmadık. Bakan Yardımcılarının yapacağı toplantıda gündeme gelecektir. Daha sonra bizler de bir araya geldiğimizde orada da konuşulur." dedi.

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Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın uçuşları kısıtlaması ile ilgili ilk açıklama
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