Son dakika: Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias İstanbul'da! Üst düzey zirve öncesi dikkat çeken sözler

YARINKİ ZİRVEYE İLİŞKİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Bartholomeos, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'e de patrikhaneye olan ilgisinden dolayı teşekkürlerini ilettiğini kaydetti.

Yarın gerçekleşmesi planlanan görüşmeye de değinen Bartholomeos, "Sayın Bakan'a, yarın Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olmasından ötürü çok memnun olduğumuzu söyledim." ifadelerini kullandı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias da Yunanca yaptığı konuşmasında görüşmeden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, "Yarın da arkadaşım Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geleceğiz. Güzel bir görüşme olacağına inanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Dendias, daha sonra Taksim'deki Özel Rum Lisesi'ni ziyaret etti.