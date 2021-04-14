Yunanistan’dan Libya hamlesi! “Müzakerelere başlayalım”

Miçotakis'in, bu konudaki olumlu niyeti için el-Menfi'ye teşekkür ettiği belirtilen açıklamada, tüm yabancı askerlerin Libya'dan çekilmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin derinleşmesinin önemine vurgu yapılırken yakın bir dönemde Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Kostas Frangoyannis'in ekonomi alanında iş birliği potansiyelini ele almak üzere Libya'yı ziyaret edeceği kaydedildi.

"YENİ DÖNEM" VURGUSU

"İki ülke arasındaki bazı zorlu dönemlerden sonra yeniden gayet verimli bir dönemin başlangıcında olunduğu" aktarılan açıklamada, karşılıklı ziyaretlerin yoğunlaştığının altı çizildi.

El-Menfi ise Miçotakis ile görüşmesinde, Libya ve Yunanistan arasındaki tarihi ilişkilere dikkati çekerek "İlişkilerimiz bir noktada bazı zor zamanlardan geçtiyse de bu diyalog yoluyla çözülebilir." diye konuştu. Libya'nın Atina Büyükelçiliği görevinde bulunduğunu hatırlatan El-Menfi, Yunan şirketlerin Libya'daki varlığını güçlendirmek için çalıştığını ve bu aşamada ekonomik ilişkilerinin güçlendirilmesini arzu ettiğini aktardı.