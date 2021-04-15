ABD savaş gemileri Karadeniz’e geçmeyecek

ABD'nin 2 savaş gemisinin Karadeniz'e giriş yapmayacakları açıklandı. ABD, Montrö Anlaşması'na uygun olarak Boğazlardan geçiş yaparak Karadeniz'e giriş yapacak iki savaş gemisi için Türkiye'ye yaptığı başvuruyu geri çekti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre ABD, Türkiye Dışişleri Bakanlığı'na iki hava savunma fırkateyni USS Roosevelt (DDG-80) ve USS Donald Cook'un daha önce belirtilen tarihte Karadeniz'e geçiş yapmayacağı bildirildi. ABD'nin iki savaş gemisi daha önce yapılan bildirime göre dün ve bugün Boğazlar'dan geçerek, Karadeniz'e açılacaktı. Yine ilk bildirime göre gemiler 4 ve 5 Mayıs tarihlerine kadar Karadeniz'de kalacaklardı.