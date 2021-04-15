Afganistan kararından sonra sürpriz ziyaret! Antony Blinken oraya gitti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, daha sonra Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ile bir araya geldi. Blinken, Abdullah ile görüşmesinde benzer bir açıklama yaparak, "Yeni bir döneme girdik. Ancak birlikte yazdığımız yeni bir dönem" şeklinde konuştu. Abdullah Abdullah da Blinken'e "Halkınıza, ülkenize, yönetiminize minnettarız" dedi.