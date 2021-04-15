Başkan Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Külliye'de kabul edecek

BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NI KABUL EDECEK

Yunanistan ile Türkiye arasında uzun süredir Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok konuda gerilim yaşanıyor. Türkiye, birçok kez diplomasi için çağrıda bulunurken, Yunanistan'ın provokasyonları sürdü. İki ülke üst düzey diplomasi için ilk adımı attı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başkan Erdoğan ile görüşecek. Kritik görüşme bugün saat 15.00'te başlayacak.