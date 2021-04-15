Başkan Erdoğan, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'ı Külliye'de kabul edecek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, İstanbul ziyaretinin ardından bugün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile yapacağı kritik görüşme için Ankara'ya geçti. Dendias ve Çavuşoğlu, saatler 15.00'i gösterdiğinde Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Erdoğan, Çavuşoğlu ve mevkidaşını kabul ederek, Yunanistan ile gerilim yaşanan konuları ele alacak. İşte kritik ziyarete dair önemli notlar ve masadaki sıcak gündem maddeleri...
BAŞKAN ERDOĞAN YUNANİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI'NI KABUL EDECEK
Yunanistan ile Türkiye arasında uzun süredir Ege ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere birçok konuda gerilim yaşanıyor. Türkiye, birçok kez diplomasi için çağrıda bulunurken, Yunanistan'ın provokasyonları sürdü. İki ülke üst düzey diplomasi için ilk adımı attı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'ye gelerek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Başkan Erdoğan ile görüşecek. Kritik görüşme bugün saat 15.00'te başlayacak.
MASADA NELER OLACAK?
Külliye'de masada iki ülke arasında gerilimi yükselten konular olacak. Başkan Erdoğan, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunan Mevkidaşı Dendias, Doğu Akdeniz, mülteci krizi, Kıbrıs ve Ege'deki sorunlar başta olmak üzere iki ülke arasındaki tüm başlıkları ele alacak.
ÇAVUŞOĞLU VE DENDİAS AÇIKLAMA YAPACAK
Merakla beklenen görüşme sonrası Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve mevkdaşı Dendias ameralar karşısıa geçerek basın toplantısı düzenleyecek. Külliye'de düzenlenecek basın toplantısında görüşmeye dair düşünceler aktarılacak, basın mensuplarının sorularına yanıtlar verilecek.
DENDİAS, 'MUTLUYUM' DEMİŞTİ
Dün İstanbul'a gelen Dendias, Yunanistan Başkonsolosluğu'na geçmişti. Burada Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşen Dendias, ÇAvuşoğlu ile yapacağı görüşmeden mutluluk duyduğunu ifade etmişti.