Biden: 1 Mayıs’ta Afganistan’dan çekilme başlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da bulunan 2 bin 500 ABD askerinin 11 Eylül 2021'e kadar tamamen bu ülkeden çıkması için hazırlanan takvimi açıkladı. 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından Ekim 2011'de askerlerinin Afganistan'a gittiğini hatırlatan Biden, "1 Mayıs'ta son askerlerimizi çekmeye başlayacağız. Ancak acele etmeyeceğiz. Bunu sorumlu, temkinli ve güvenli bir biçimde yapacağız" dedi. Biden, Afganistan'da yaklaşık 20 yıldır ABD'nin yanında olan müttefik ve ortaklarına teşekkür ederek "11 Eylül'deki hain saldırının 20'nci yıl dönümünden önce ABD askerleri, NATO müttefiklerimizin askerleri ve operasyonel ortaklarımızla Afganistan'dan çıkmış olacak" dedi. Biden, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile de telefonla görüştü. Beyaz Saray'dan yaplan açıklamada "İki lider, ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılmasının ardından güçlü ikili ortaklığa yönelik taahhütlerini ele adı" denildi. NATO Genel Sektreteri Jens Stoltenberg de "Tüm askerlerin çekilmesini birkaç ay içinde tamamlamayı planlıyoruz" dedi.