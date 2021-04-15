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Giriş Tarihi: 15.4.2021 11:27

cerrahtan ’ta mide bulandıran paylaşım!

DHA
Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım!

Zaman zaman kullanıcılarının paylaştığı tartışmalı videolarla gündeme gelen ’tan yine oldukça tepki çeken görüntüler geldi. bir cerrah, yaptığı yağ alma ameliyatının ardındna çıkan artıklarla dans ederek video çekti.

Brezilya'da ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını sosyal medya uygulaması TikTok'tan paylaşan plastik cerrahi uzmanı tepkilerin ardından görevden alındı.

TIBBİ ATIKLARLA DANS

Brezilya'nın Ribeirao Preto kentinde Caren Trisoglio Garcia adlı plastik cerrahi uzmanı TikTok uygulamasından ameliyat sırasında hastalardan alınan yağ dokularını paylaştı.

Garcia sosyal medyada uygulamasından yaptığı paylaşımda elinde poşetlenmiş yağ dokularını göstererek dans etti. Videoda Garcia'nın elinde tuttuğu poşetleri kameraya gösterdiği görüldü. Plastik cerrahi uzmanı paylaştığı videoda "Bu kol altından alınan yağ" notunu düştü.

Plastik cerrahi uzmandan TikTok'ta tepki çeken paylaşım | Video

Görüntülerin yayılmasının ardından plastik cerrahına tepki yağdı. Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, Garcia'ya uzaklaştırma cezası verdi.

SUÇLU BULUNURSA GÖREVDEN ALINACAK

Sao Paulo Eyaleti Bölgesel Tıp Kurulu, yaşanan olay sonrası gelen tepkiler üzerine Garcia hakkında soruşturma başlattı. Garcia'nın soruşturma süresince görevden uzaklaştırıldığı, suçlu bulunması halinde ise görevinden men edileceği ifade edildi.

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Brezilyalı cerrahtan TikTok’ta mide bulandıran paylaşım!
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