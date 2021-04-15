Fransız Senatosu Müslümanlara karşı yasakları genişletiyor

Senato'da kabul edilen tasarıya özellikle sağcı senatörlerin önerisiyle Müslümanlara ve özellikle başörtülü kadınlara yönelik daha da "kısıtlayıcı" maddeler eklendi. Fransız Senatosu, İslam karşıtlığına yasal zemin kazandıracağı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısında Müslümanlara ve özellikle başörtülü kadınlara yönelik yasakları genişletti.

KISITLAYICI MADDELER EKLENDİ

Tasarı, Ulusal Meclis'in ardından Senato'da 109'a karşı 208 oyla kabul edildi. Tasarı ikinci kez Meclis'te oylanacak.

İslam karşıtı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Fransa, bu kez çerçeveyi daha geniş tutarak "siyasal İslam" ve "İslamcı ayrılıkçılıkla" mücadele kisvesi altında ülkedeki Müslümanları daha da baskı altında tutacağı gerekçesiyle eleştirilirken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) çoğunlukta olduğu Senato'daki oylamada tasarıya Müslümanlara ve özellikle başörtülü kadınlara yönelik daha da "kısıtlayıcı" maddeler eklendi.