Fransız Senatosu Müslümanlara karşı yasakları genişletiyor

Senato'da kabul edilen tasarıya özellikle sağcı senatörlerin önerisiyle Müslümanlara ve özellikle başörtülü kadınlara yönelik daha da "kısıtlayıcı" maddeler eklendi. Fransız Senatosu, İslam karşıtlığına yasal zemin kazandıracağı gerekçesiyle eleştirilen "ayrılıkçı" yasa tasarısında Müslümanlara ve özellikle başörtülü kadınlara yönelik yasakları genişletti.
KISITLAYICI MADDELER EKLENDİ
Tasarı, Ulusal Meclis'in ardından Senato'da 109'a karşı 208 oyla kabul edildi. Tasarı ikinci kez Meclis'te oylanacak.
İslam karşıtı uygulamalarla sık sık gündeme gelen Fransa, bu kez çerçeveyi daha geniş tutarak "siyasal İslam" ve "İslamcı ayrılıkçılıkla" mücadele kisvesi altında ülkedeki Müslümanları daha da baskı altında tutacağı gerekçesiyle eleştirilirken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) çoğunlukta olduğu Senato'daki oylamada tasarıya Müslümanlara ve özellikle başörtülü kadınlara yönelik daha da "kısıtlayıcı" maddeler eklendi.
Tasarı çerçevesinde Senato'da yapılan tartışmaların merkezinde başörtüsünün yer alması dikkati çekti.
Senato'da tasarıya, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kız çocuklarının kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayo giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesine karar verildi.
RESMİ MÜSABAKALARDA BAŞÖRTÜSÜ YOK
Belediye başkanlarına belediyedeki nikah merasimlerinde Fransa ile Avrupa Birliği (AB) bayrağı dışındaki yabancı ülkelerin bayraklarını bulundurmayı yasaklama yetkisi verilmesi, resmi spor müsabakalarında başörtüsünün yasaklanması, ülkede yaşayan ve "Cumhuriyet'in ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya mevcutların yenilenmemesi ile üniversite koridorlarında ibadetin yasaklanması Senato'da tasarıya eklenmesine karar verilen diğer maddeler oldu.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Strasbourg Belediyesinin kentte Fransa İslam Toplumu Milli Görüşe (CIMG) bağlı Eyüp Sultan Camisi'nin inşaatı için para yardımı kararına ve CIMG'nin Albertville özel okul açmasına karşı çıkmasının ardından Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un isteğiyle tasarıya Senato'da iki madde eklendi.
Bu iki madde, belediyelere ibadethanelere yapılacak maddi yardımların valilere 3 ay önceden bildirilmesi zorunluluğu getiriyor ve valilere Fransa'ya "düşman" yabancı ülkelerin desteklediği özel okulların açılmasını engelleme yetkisi veriyor.