İkinci George Floyd vakası!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nin Ohio eyaletinde bir parkta bayılan ve hastaneye kaldırılan Miles Jackson isimli siyahi genç, hakkında arama emri olduğu için hastaneye gelen polislere direnince vurularak öldürüldü.
İddiaya göre, parkta baygın halde bulunan ve hastaneye kaldırılan siyahi gencin üstü polisler tarafından arandı. Polislerden biri arama esnasında arkadaşına Jackson'ın silahı olduğu uyarısında bulundu.
Jackson'ın polislerin aramasına karşı koymasının ardından polislerden biri elektroşok tabancasını kullandı. Siyah genç, polisin "Silahını bırak" çağrısına uymadı. Polise direnen Jackson, vurularak öldürüldü.
Jackson'ın hayatını kaybettiği anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.
Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Amerika Birleşik Devletleri'nde bir suç ile ilgili gözaltına alınan 46 yaşındaki George Floyd, bir polisin uzun süre ensesine diziyle basmasından dolayı dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı. Floyd'un, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlenmişti. Yoldan geçen vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntüler sosyal medyada paylaşılmış, ırkçılıkla sürekli gündem gelen ABD polisine dünyadan büyük tepkiler gelmişti.